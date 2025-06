Cade da un muro alto 6 metri uomo di 34 anni portato in ospedale

Un incidente o una lite? La caduta di un uomo di 34 anni da un muro di sei metri a Castelfiorentino ha destato preoccupazione. Trasportato d’urgenza in ospedale con gravi ferite, l’uomo si trovava in stato di ebbrezza al momento dell’incidente. Le autorità indagano per chiarire le cause di questa scena drammatica. Resta da scoprire cosa abbia realmente portato a questa caduta inquietante.

Castelfiorentino (Firenze), 5 giugno 2025 – Forse una lite degenerata, oppure potrebbe essere stato un incidente a causare la caduta di un uomo di 34 anni da un muretto alto circa 6 metri in centro a Castelfiorentino.  Il 34enne, di nazionalitĂ straniera, è stato trasportato ieri, 4 giugno, in codice rosso all' ospedale San Giuseppe di Empoli con frattura del bacino e altri traumi. Da quanto emerso sembra che l’uomo fosse ubriaco. Secondo quanto riferisce il consigliere comunale della Lega Angelo Fiore, che ieri sera si è recato sul posto, il 34enne sarebbe stato visto litigare con un altro uomo, noto nel paese e anch'egli straniero. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cade da un muro alto 6 metri, uomo di 34 anni portato in ospedale

