ByIT a Brera un cocktail bar preso a morsi

Nel cuore di Brera, Byit a Brera si distingue come un cocktail bar avvolgente e raffinato, nato dal successo di IT. Qui, ogni drink è un’interpretazione unica, accompagnata da deliziosi finger food e una pizza sottilissima che conquista il palato. Un luogo discreto dove l’eleganza si sposa con la convivialità , perfetto per chi cerca un’esperienza sensoriale completa. Vieni a scoprire il nuovo punto di riferimento per i momenti speciali nel quartiere più chic di Milano.

Aperto da poco in via Fiori Chiari dai soci del gruppo IT un locale elegante e discreto che ruota attorno a un bancone. La drink list si basa su alcuni classici interpretato ciascuno in tre versioni (classica, light e gastronomica) mentre il cibo è fatto di piccoli bocconi da prendere con le mani. Notevole anche la pizza sottilissima, leggera e digeribile.

