bus turistici da nord e fi pi li respirano varlungo e bellariva dall hub al centro con la tramvia

Bologna si prepara a respirare di nuovo a pieni polmoni, liberandosi dei pesanti bus turistici che da tempo affollavano i suoi rioni più belli. Con l’arrivo di nuove soluzioni di trasporto e il completamento della tramvia, il centro città tornerà ad essere più vivibile e accessibile, offrendo ai residenti e ai visitatori un volto più autentico e gradevole. La rivoluzione inizia ora, e il futuro promette spazi più aperti e meno congestionati.

Ossigeno in arrivo nei polmoni dell’asse Bellariva-Varlungo (e dello snodo dei viali intorno alla Zecca Vecchia), rioni da qualche tempo con il fiato cortissimo a causa dei cantieri della futura linea della tramvia Piazza Libertà-Bagno a Ripoli. Da luglio infatti lo stapazzato crinale sud-est della città si libererà quantomeno dei pachidermici bus turistici la cui nuova destinazione per il carico e scarico dei passeggeri sarà – come annunciato martedì dalla sindaca Sara Funaro – alle porte del parco delle Cascine, in piazzale Vittorio Veneto. Una rivoluzione non da poco per il traffico cittadino – seguita da vicino dall’assessore alla mobilità Andrea Giorgio deciso ad alleggerire il traffico e facilitare i cantieri del tram – anche alla luce dei numeri monstre degli arrivi di pullman in città, specie in alta stagione. 🔗 Leggi su Lanazione.it