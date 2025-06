Buon compleanno Stefania Sandrelli Enrico Ruggeri…

Oggi, 5 giugno, celebriamo il compleanno di straordinarie personalità che hanno lasciato il segno nel nostro mondo. Tra artisti, intellettuali e sportivi, ognuno di loro contribuisce a rendere questa giornata speciale. È un momento di festa e gratitudine per tutte le loro strade tracciate e le storie da raccontare. Quindi, un caloroso augurio a Giovanni e a tutti gli altri festeggiati di oggi!

Buon compleanno Stefania Sandrelli, Enrico Ruggeri, Massimo Cacciari, Francesco de Lorenzo, Luciano Canfora, Ken Follett, Michele Guardì, Elio Catania, Michele Campanella, Luigi Danova, Franco Bernini, Alberto Malesani, Roberto Mura, Flavia Fratello, Caterina Guzzanti, Pierluigi Coppola, Giorgia Wurth, Luca Infante, Michele Canini, Martino Borghese, Matteo Scozzarella, Laura Giuliani, Filippo Gorrieri. Oggi 5 giugno compiono gli anni: Giovanni Delfino, ex calciatore; Ivo Stefanoni, ex canottiere; Roberto Pontremoli, dirigente d'azienda; Francesco de Lorenzo, medico, politico; Fabio Finocchiaro, scacchista; Bruno Gaburro, regista; Marcello Vitali, scrittore, poeta; Luciano Canfora, filologo classico, storico, saggista; Massimo Carmassi, architetto; Michele Guardì, regista, autore tv; Massimo Cacciari, filosofo, politico, accademico.

Divorzio all'italiana - Buon compleanno Stefania Sandrelli!