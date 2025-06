Bufera al Liceo Il caso Alessi in ministero | Ho inviato una lettera urgente a Valditara

La tensione al Liceo Alessi raggiunge il Parlamento: studenti e presidenza si scontrano sulla manifestazione “Il corpo che parla”, dedicata allo sport. La richiesta di autorizzazione non firmata ha acceso i riflettori su un caso che evidenzia le crepe nel dialogo tra istituzioni scolastiche e studenti, coinvolgendo anche il Ministero. Ho scritto una lettera urgente al ministro Valditara per chiedere interventi immediati e chiarimenti, perché la scuola deve essere un luogo di confronto e crescita, non di conflitto.

Dopo l’ennesimo strappo tra presidenza e studenti, le vicende del Liceo Alessi approdano in Parlamento. Stavolta, oggetto del contendere, la manifestazione di fine anno “ Il corpo che parla “, dedicata allo sport, che si sarebbe dovuta tenere oggi al PalaBarton. Il caso era esploso già martedì quando i ragazzi, una volta capito che la preside non aveva firmato le carte necessarie ad autorizzare la manifestazione, hanno chiesto spiegazioni al vice. Il professor Giorni però ha chiamato la polizia. Ora la tensione è alle stelle e cresce il pressing nei confronti delle istituzioni, tanto che è stato chiamato ad intervenire il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bufera al Liceo Il caso Alessi in ministero: "Ho inviato una lettera urgente a Valditara"

Segui queste discussioni su X

IL FATTO QUOTIDIANO: “BUFERA POLITICA SULLA DRAG QUEEN CHE HA INCONTRATO GLI STUDENTI DI UN LICEO DI ACERRA”. Rossano Sasso (Capogruppo Lega in commissione Cultura): “Nelle scuole c’è l’assalto di attivisti ideologizzati con la… Tweet live su X

HarlemShake 4°C -Scientifico De Caprariis IV C- Atripalda