Bublik sincero su Sinner | È su un’altra dimensione Tutti stiamo aspettando la finale che vogliamo…

Si è interrotto ai quarti di finale il fantastico percorso di Alexander Bublik al Roland Garros 2025, dopo la netta sconfitta in tre set (6-1 7-5 6-0) con il numero uno al mondo Jannik Sinner. Il kazako può comunque ritenersi ampiamente soddisfatto per la sua esperienza parigina, in cui ha centrato il miglior risultato Slam della carriera battendo peraltro contro pronostico due top10 come Alex De Minaur (rimontando due set di svantaggio) e Jack Draper (3-1). " Ovviamente non è facile. Gioca molto veloce, con intelligenza. Finisce tutte le sue partite in meno di due ore, quindi fisicamente è al massimo livello come potete vedere.