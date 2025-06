Brusca libero Maria Falcone | Dolore e amarezza ma è la legge di Giovanni

Come cittadina e come sorella, non posso nascondere il dolore e l'amarezza che questa decisione suscita, ma dobbiamo ricordare che si tratta di un atto previsto dalla legge. La libertà di Giovanni Brusca segna una tappa complessa nella nostra storia di giustizia e memoria, rendendo ancora più urgente la riflessione sulla nostra capacità di perdono e di tutela della legalità. La domanda che resta è: quale esempio vogliamo dare alle generazioni future?

Dopo 25 anni di detenzione Giovanni Brusca ( CHI È ), il capomafia che ha azionato il telecomando che ha innescato l'esplosione il 23 maggio del 1992 in cui hanno perso la vita Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta, è tornato in libertà. A fine maggio, infatti, sono terminati i 4 anni di libertà vigilata impostigli dalla magistratura di sorveglianza. "Come cittadina e come sorella, non posso nascondere il dolore e la profonda amarezza che questo momento inevitabilmente riapre. Ma come donna delle Istituzioni sento anche il dovere di affermare con forza che questa è la legge.

Maria Falcone: "Dolore e amarezza, ma è la legge di mio fratello Giovanni. Brusca ha beneficiato di una norma sui collaboratori di giustizia".

