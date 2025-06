Brusca libero la vedova dell' agente Montinaro | Questa non è giustizia

Brusca libero, la vedova dell'agente Montinaro si scaglia contro la giustizia. Questo non è giusto, né per le vittime né per i loro cari. Dopo 33 anni di silenzio e processi infiniti, la verità resta nascosta. È indegno che chi ha causato tanto dolore possa riacquistare la libertà. La città deve alzare la voce e chiedere risposte concrete, perché la giustizia non può essere solo un mito vuoto.

"Ho appreso la notizia della liberazione definitiva di Giovanni Brusca. Lo so bene che è stata applicata la legge ma sono molto amareggiata. Ritengo che questa non è Giustizia né per i familiari né per le persone per bene. A distanza di 33 anni i processi continuano e noi familiari non sappiamo la verità. Credo sia indegno che Brusca, per quanto abbia avuto accesso alla legge sui collaboratori di giustizia sia libero. Mi aspetto che la città si indigni dinanzi a questa notizia. Se è vero che è cambiata. Ritengo che non si possa rimanere indifferenti". Così Tina Montinaro moglie di Antonio, caposcorta del giudice Falcone, rimasto ucciso nella Strage di Capaci insieme ai colleghi Vito Schifani e Rocco Dicillo. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Brusca libero, la vedova dell'agente Montinaro: "Questa non è giustizia"

Segui queste discussioni su X

Giovanni Brusca è libero, azionò il telecomando di Capaci.Vedova Montinaro: "Non è giustizia". In tutto ha scontato 25 anni di carcere: roventi polemiche seguirono la sua scarcerazione e la decisione di sottoporlo alla libertà vigilata.Ora nuova identità lontano Partecipa alla discussione

Giovanni Brusca è libero, azionò il telecomando della strage di Capaci. In tutto ha scontato 25 anni di carcere. La vedova del caposcorta Montinaro: "Non è giustizia, mi aspetto che la città, se davvero è cambiata, ora si indigni" Partecipa alla discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Enzo Brusca - Processo Per l'omicidio del Piccolo Giuseppe Di Matteo 15/10/1997 Firenze (2/2)