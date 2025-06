Brusca libero la sorella di Falcone | È la legge voluta da Giovanni Grazie a lui tanti mafiosi in carcere

Come può essere giustificata una decisione che sembra dimenticare il dolore e la memoria di chi ha sacrificato tutto per combattere la mafia? La liberazione di Giovanni Brusca, responsabile di atrocità indicibili, ha riacceso le ferite di una nazione intera, lasciando un segno indelebile nella lotta contro l’illegalità. È il momento di riflettere sulla giustizia e sulla tutela dei valori civili che abbiamo il dovere di difendere.

Ha destato scalpore la liberazione definitiva di Giovanni Brusca, il boss di Cosa Nostra che azionò il telecomando che il 23 maggio del 1992 innescò l’esplosione della strage di Capaci, in cui morirono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. La notizia ha scatenato l’indignazione dei tanti parenti delle vittime della mafia. Tra questi anche Maria Falcone, sorella del magistrato Giovanni, che commenta: “Come cittadina e come sorella, non posso nascondere il dolore e la profonda amarezza che questo momento inevitabilmente riapre. Ma come donna delle Istituzioni sento anche il dovere di affermare con forza che questa è la legge. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Brusca libero, la sorella di Falcone: “È la legge voluta da Giovanni. Grazie a lui tanti mafiosi in carcere”

In questa notizia si parla di: Giovanni Sorella Falcone Brusca

Chi sono i genitori di Giovanni Allevi e la sorella Maria Stella, morta anni fa: “Una famiglia di musicisti” - I genitori di Giovanni Allevi sono entrambi musicisti: la madre, Fiorella, è cantante lirica, mentre il padre, Nazzareno, clarinettista nato nel 1938 ad Acquasanta Terme.

Brusca libero. Maria Falcone: “Dolore e amarezza,ma è la legge di Giovanni.Come cittadina e come sorella,non posso nascondere il dolore e la profonda amarezza che questo momento inevitabilmente riapre. Sento anche il dovere di affermare con forza che Partecipa alla discussione

Giovanni #Brusca è libero, Maria #Falcone: "Dolore e amarezza, ma è la legge di Giovanni" #5maggio #iltempoquotidiano https://iltempo.it/attualita/2025/06/05/news/giovanni-brusca-libero-maria-falcone-dolore-amarezza-legge-pentiti-giovanni-42868994/… Partecipa alla discussione

Brusca libero, la sorella di Falcone: “È la legge voluta da Giovanni. Grazie a lui tanti mafiosi in carcere” - "Come cittadina e come sorella, non posso nascondere il dolore e la profonda amarezza": le parole di Maria Falcone Ha destato scalpore la liberazione definitiva di Giovanni Brusca, il boss di Cosa Nos ... Segnala tpi.it

Brusca libero, scoppia la polemica. La sorella di Falcone: «È la legge voluta da Giovanni. Grazie a lui tanti mafiosi in carcere» - Giovanni Brusca è un uomo libero. L'ex boss di mafia, esecutore materiale della strage di Capaci, ha finito di scontare i quattro anni ... Scrive msn.com

Brusca è libero, Maria Falcone: "Dolore e amarezza, ma è la legge di Giovanni" - "Come cittadina e come sorella, non posso nascondere il dolore e la profonda amarezza che questo momento inevitabilmente riapre": esordisce ... Secondo iltempo.it

L’uomo che uccise Falcone - Il racconto di Stefano Massini