Brusca libero amarezza dei parenti delle vittime di Capaci Grasso | Fuori grazie a legge di Falcone che ha raso al suolo la Cupola

La notizia della scarcerazione di Brusca suscita, inevitabilmente, emozioni forti e reazioni di rabbia tra i parenti delle vittime. Tuttavia, è fondamentale riflettere con lucidità: questa libertà è il frutto di una legge voluta da Giovanni Falcone, che ha permesso di smantellare la cupola mafiosa e portare giustizia. Solo attraverso un ragionamento equilibrato possiamo affrontare queste sfide e mantenere viva la memoria di chi ha sofferto.

‚ÄúLo so, la prima reazione alla notizia della liberazione di Brusca √® provare rabbia e indignazione. Vale per tutti, anche per me. Ma dobbiamo evitare reazioni di pancia e ragionare insieme. La legge per cui ora, dopo 25 anni di carcere e 4 di libert√† vigilata, √® considerato libero l‚Äôha voluta Giovanni Falcone, ed √® la legge che ci ha consentito di radere al suolo la cupola di Riina, Provenzano e Messina Denaro, che negli anni 80 e 90 ha insanguinato Palermo, la Sicilia, l‚ÄôItalia‚ÄĚ. Capisce i parenti delle vittime della strage di Capaci Pietro Grasso, gi√† procuratore nazionale antimafia e presidente della Fondazione scintille di futuro, che hanno espresso delusione rispetto alla liberazione di Giovanni Brusca, ma allo stesso tempo ricorda che proprio grazie alla legge che gli ha permesso di uscire ‚Äď caldeggiata dallo stesso Falcone ‚Äď si √® avviato un processo di collaborazione con la giustizia che ha portato a centinaia di altri arresti, disinnescando ulteriori tragedie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it