Brusca è tornato libero Grasso | Capisco la rabbia ma è una legge scritta e voluta da Falcone…

Pietro Grasso, ex presidente del Senato e procuratore antimafia, si pronuncia con fermezza sulla recente liberazione di Giovanni Brusca. Comprende la rabbia e l’indignazione, ma invita a riflettere sul complesso quadro legale e sulle decisioni che hanno portato a questa conclusione. Una posizione che invita alla calma e al dialogo, perché dietro ogni scelta ci sono valori e norme da rispettare, anche in situazioni delicate come questa.

L’ex presidente del Senato e procuratore nazionale Antimafia spiega il suo disappunto ma anche perché il criminale è uscito “ Comprendo chi è arrabbiato e anche chi si è indignato anche io stesso quando l’ho saputo qualche giorno fa ho provato le stesse emozioni, ma ci sono anche tante cose da dire in merito a quello che è successo con la liberazione di Giovanni Brusca. “. A parlare in modo così perentorio e chiaro è Pietro Grasso, storico magistrato del pool antimafia, ma anche procuratore nazionale Antimafia e nonché ex presidente del Senato. Pochi come lui hanno combattuto la mafia in Sicilia e anche fuori dalla Sicilia. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Brusca è tornato libero, Grasso: “Capisco la rabbia ma è una legge scritta e voluta da Falcone…”

In questa notizia si parla di: Brusca Grasso Tornato Libero

Giovanni Brusca è libero, azionò il telecomando della strage di Capaci. Grasso: "Capisco la rabbia, legge voluta da Falcone" - La ritorno di Giovanni Brusca libera riaccende il dibattito sulla giustizia e la memoria delle vittime.

Liberazione Brusca, l'ex presidente del Senato ed ex procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso: "Capisco la rabbia e l'indignazione, ma la legge l'ha voluta Giovanni Falcone" @ultimoranet Partecipa alla discussione

Giovanni Brusca è libero: fine della libertà vigilata - AGI - Giovanni Brusca è tornato libero a tutti gli effetti, benché ancora scortato dal Servizio centrale di protezione, che segue ogni suo movimento: la differenza tra il prima e il dopo è dunque labi ... Segnala msn.com

Giovanni Brusca è libero, fu lui ad azionare il telecomando della strage di Capaci - Leggi su Sky TG24 l'articolo Giovanni Brusca è libero, fu lui ad azionare il telecomando della strage di Capaci ... tg24.sky.it scrive

Brusca, Grasso: capisco la rabbia ma legge voluta da Falcone per sconfiggere la mafia - Brusca, Grasso: capisco la rabbia ma legge voluta da Falcone per sconfiggere la mafia “Lo so, la prima reazione alla notizia della liberazione di Brusca è provare rabbia e indignazione. Vale per tutti ... Riporta informazione.it

Brusca, Grasso: capisco la rabbia ma legge voluta da Falcone per sconfiggere la mafia