Bruciata come una strega al rogo la forma più atroce di femminicidio

La violenza di genere si manifesta in forme terribili, come il femminicidio, la tragedia più atroce che possa colpire una donna. Bruciata viva, chiusa in casa, vittima di un odio inimmaginabile: gesti che lasciano senza parole e ci richiamano all’urgenza di agire. Non possiamo restare indifferenti di fronte a questa piaga che ogni giorno spezza vite e spezza il nostro senso di umanità. È tempo di reagire e di promuovere un cambiamento reale.

Chiusa a chiave in casa perché bruciasse viva. Un gesto per cui è difficile trovare le parole. Sempre di femminicidio si tratta: un uomo che uccide una donna.

Petronilla de Meath: la Drammatica Storia della prima Strega Bruciata sul Rogo