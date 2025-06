Bresh torna con ‘Mediterraneo’ | Un album per sognatori

Bresh torna con il suo atteso album “Mediterraneo”, un viaggio musicale pensato per i sognatori e le anime in cerca di speranza. Venerdì 6 giugno 2025, l’artista ci regala 16 brani che riflettono un’intima autoanalisi e una vera e propria autoterapia, attraversando le onde emozionali della vita. Un’opera che invita a galleggiare tra luci e ombre, per ritrovare equilibrio e serenità. Un ascolto che promette di toccare il cuore e ispirare i sogni più profondi.

Bresh parla del nuovo album “ Mediterraneo “, in uscita venerdì 6 giugno 2025. “E’ un album per i sognatori, che vuole regalare speranza e che a ritroso capisco di aver fatto solo per riuscire a stare a galla a galleggiare, a mantenere un equilibrio tra gli sbalzi di umore tra la marea dell’umore e quindi è un’autoanalisi insomma, un’autoterapia come tutta la musica che ho sempre fatto”, afferma il cantante. All’interno 16 brani che vanno ad attingere da quell’immaginario legato al viaggio, al mare e alla Liguria che spesso torna nella scrittura e nella poetica del giovane cantautore ligure. “Il nome deriva dal fatto che una sera mi sono reso conto di quanto possa stare bene senza avere bisogno di altro in una terra come quella intorno al Mediterraneo”, ha raccontato Bresh presentando il disco. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bresh torna con ‘Mediterraneo’: “Un album per sognatori”

Segui queste discussioni su X

Dopo #OroBlu e l’esperienza a #Sanremo, #Bresh torna con Mediterraneo, un album che è viaggio, introspezione e resistenza emotiva Leggi l’articolo su MOW ? Partecipa alla discussione

Bresh torna con “Mediterraneo”: un viaggio tra rap e poesia - #Bresh #iltempiomusic #Mediterraneo #News #nuovoalbum #tracklist #uscita - https://iltempionews.com/?p=16827&utm_source=SocialAutoPoster&utm_medium=Social&utm_campaign=Twitter… Partecipa alla discussione

Bresh presenta Mediterraneo