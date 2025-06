bresh perché ha annullato i concerti e l annuncio dell uscita di mediterraneo

In un periodo di grande fermento e emozioni, Bresh ci sorprende con una decisione che riflette la sua sincerità e passione: l’annullamento dei concerti estivi, in concomitanza con il lancio del suo nuovo album, Mediterraneo. Questa scelta, seppur difficile, promette un ritorno più forte e autentico. Prepariamoci a vivere un’esperienza indimenticabile quando tornerà sul palco, più maturo e pronto a condividere le sue emozioni con il pubblico.

In un momento denso di emozioni e impegni, segnato dall’uscita del nuovo album Mediterraneo, Bresh si trova a vivere una sensazione dolceamara. Mentre si prepara a condividere con il pubblico un nuovo viaggio musicale – di cui Mediterraneo è la colonna sonora – annuncia ufficialmente l’annullamento delle date estive del tour. Una scelta necessaria e ponderata, che gli permette di tornare sul palco in autunno con uno show ancora più curato, pensato per offrire alle persone che lo seguono un’esperienza ancora più intensa. “Mediterraneo”, il nuovo album di Bresh. Ventotto anni, un amore per la musica ispirato anche dai cantautori suoi conterranei della scuola genovese, e la voglia di raccontarsi sulle note di un elemento che rappresenta tanto del suo vissuto: il mare. 🔗 Leggi su Dilei.it