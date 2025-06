Bresh Mediterraneo video intervista | Un album che insegna a galleggiare il tour autunnale sarà uno show fantastico

Scopri l’universo di Bresh con la nostra esclusiva video intervista, in occasione dell’uscita del suo nuovo album "Mediterraneo". Un viaggio tra mare, poesia e radici liguri, che promette di conquistare il pubblico e di far galleggiare le emozioni. Non perdere l’opportunità di vivere lo spettacolo del tour autunnale, un’esperienza da non dimenticare. Preparati a lasciarti trasportare dalle note di Bresh e dal fascino del Mediterraneo.

La video intervista a Bresh, in occasione dell'uscita del nuovo album Mediterraneo, un viaggio musicale tra mare, poesia e legami con la Liguria. Vi presentiamo la video intervista a Bresh, in occasione dell'uscita del nuovo album Mediterraneo, un lavoro che mescola immagini, emozioni e radici profonde con il mare e la sua terra d'origine. Compra qui i biglietti per il tour autunnale di Bresh Bresh 2025 Mediterraneo: album e uscita. Mediterraneo, il nuovo attesissimo album di Bresh, esce venerdì 6 giugno per EpicSony Music. Il disco contiene 16 tracce, tra cui il nuovo singolo Umore marea, attualmente in rotazione radiofonica, e brani già conosciuti come La tana del granchio, recentemente certificato ORO.

