Bresh annulla il tour estivo | Dedicato tutte le energie ai palazzetti

In un colpo di scena che scuote i fan, Bresh annulla il suo atteso tour estivo, concentrando tutte le energie sul lancio del nuovo album Mediterraneo, in uscita venerdì 6 giugno. Dopo Rkomi, anche l’artista sceglie di rinunciare alle date all’aperto per dedicarsi completamente alla creazione e alla promozione del suo prossimo capitolo musicale. La decisione, comunicata con rammarico dallo stesso Bresh, lascia il pubblico in attesa di scoprire cosa riserverà il suo nuovo lavoro.

Il cantautore rinuncia alle date estive alla vigilia del nuovo album Mediterraneo. Dopo Rkomi, anche Bresh ha deciso di cancellare il suo tour estivo. L'annuncio arriva proprio alla vigilia del lancio del nuovo album Mediterraneo, in uscita venerdì 6 giugno. La notizia, già nell'aria da qualche ora, è stata confermata dallo stesso artista con rammarico. Le ragioni della cancellazione. Durante la presentazione del nuovo disco, Bresh ha spiegato che l'uscita tardiva dell'album ha compromesso la preparazione dello show: "Il tour è stato annullato perché siamo usciti un po' troppo tardi con il disco, non c'era la possibilità di preparare uno spettacolo adeguato", ha dichiarato.

