Brescia rubano nei supermercati e uno si scaglia contro i poliziotti | arresti lampo delle Volanti

A Brescia, i furti nei supermercati sono stati fermati sul nascere grazie all’intervento rapido delle volanti. Due persone sono state arrestate in flagranza di reato, mettendo fine a una serie di episodi che minacciavano la tranquillità urbana. La Polizia conferma il suo impegno costante per tutelare i cittadini e mantenere l’ordine, dimostrando che la sicurezza è una priorità assoluta.

Due arresti per furto a Brescia: la Polizia interviene prontamente in due supermercati, recuperando la refurtiva e garantendo la sicurezza.

Brescia, furti in negozio: arrestati in flagranza due uomini - In manette un pregiudicato 23enne residente nella provincia di Trento, sorpreso a casazza mentre asportava merce dagli scaffali. In via Volta un 37enne pizzicato mentre rubava in un supermercato. quibrescia.it scrive

Brescia, rubano la borsetta a un’anziana e fuggono via: tre donne arrestate dopo un inseguimento in auto - Brescia, 1 febbraio 2025 – Hanno derubato ... È accaduto giovedì scorso in un supermercato di via Della Volta, attorno alle dieci del mattino, quando l’equipaggio di una volante del ... Riporta msn.com

