brescia escursionista tedesco disperso sui monti sopra il lago d idro

Una notte di tensione e speranza si consuma sulle montagne sopra il Lago d’Idro, dove i vigili del fuoco e le forze di soccorso stanno cercando un escursionista tedesco disperso da ieri sera. La sua scomparsa ha scosso la comunità locale e richiama l’attenzione sull’importanza della sicurezza in montagna. La speranza è che questa complessa operazione di ricerca porti presto a un esito positivo, restando vicini ai familiari in attesa di buone notizie.

Anfo (Brescia), 5 giugno 2025 – Una complessa operazione di ricerca è in corso dalla serata di ieri nella zona di Anfo, sulle montagne che si erigono sopra il lago d’Idro e la Rocca d’Anfo. Un turista tedesco di circa 40 anni risulta disperso dalle 21 di ieri. L’allarme. L'allarme è stato lanciato da un amico, che non riusciva più a contattarlo. La centrale operativa del numero unico 112 di Brescia ha inviato sul posto i Vigili del Fuoco, che hanno immediatamente avviato le ricerche già nella serata di ieri. Le ricerche. Dalle 22.30 alle 23 è stato impiegato l'elisoccorso di Brescia, che però non lo ha trovato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it