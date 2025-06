Brescia Calcio | ore decisive tra cessione e penalizzazione in Serie C

Sono ore decisive per il futuro del Brescia. Cessione del club, pagamento di stipendi e tasse entro domani e udienza alla Corte federale d'appello per discutere il ricorso contro la penalizzazione che, al momento, condanna le Rondinelle alla Serie C. L'appuntamento in tribunale è martedì 10 giugno. La squadra di avvocati del Brescia ha ribadito la convinzione di avere presentato una "memoria chiara e dettagliata" che avrebbe tutto per essere accolta. Rimane, invece, ancora in evoluzione la partita per la cessione della società. Anche se appare sempre più vicino l'accordo tra il presidente Massimo Cellino e la cordata di investitori americani rappresentati da Francesco Marroccu, ex direttore generale del Brescia e già al lavoro al fianco di Cellino con Cagliari e Leeds, e dall'imprenditore brescioano Daniele Scuola, sponsor della prima squadra.

? Tra retrocessione e cessione, la settimana di passione del Brescia Calcio http://dlvr.it/TKzn5q #BresciaCalcio #SerieB #MassimoCellino #CalcioItaliano #Retrocessione Tweet live su X

Brescia Calcio esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Rizzolini per la scomparsa di Eugenio, ex capitano delle Rondinelle con cui ha disputato 235 gare Tweet live su X

