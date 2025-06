brescia arrestati baby rapinatori armati di tirapugni

Brescia si scuote di fronte a un nuovo episodio di violenza giovanile: due minorenni armati di tirapugni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato per aver rapinato un coetaneo, sottraendogli degli AirPods. La scena, denunciata dai testimoni, ha suscitato sgomento e preoccupazione tra cittadini e autoritĂ . I ragazzi, giovani e armati, hanno mostrato ancora una volta quanto sia importante intervenire tempestivamente per proteggere le vittime e prevenire future escalation.

Brescia – Baby rapinatori in azione ai danni di un coetaneo. Un 14enne e un 15enne sono stati arrestati a Brescia dalla Polizia di Stato con l'accusa di rapina. Nella zona nord della cittĂ , i due ragazzi si sono impossessati con violenza di un paio di auricolari AirPods di un altro minore. A segnalare l'episodio sono stati alcun i testimoni che hanno c hiamato le forze dell'ordine. Al momento dell'arresto i giovani avevano un tirapugni che non sarebbe però stato utilizzato nella rapina al coetaneo. I due minori sono ora ai domiciliari. "Ancora una volta - dichiara il questore di Brescia, Paolo Sartori - emerge quanto sia fondamentale la collaborazione della cittadinanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it