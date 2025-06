Bread Ludmilla e Calliope | i cani che non vedono l’ora di essere adottati

Ludmilla e Calliope sono due adorabili cagnoline che non vedono l’ora di trovare una famiglia pronta ad accoglierle con affetto. Con l’estate alle porte, è il momento perfetto per aprire il cuore e offrire a questi splendidi amici a quattro zampe una nuova possibilità di vita. Scegliere di adottare significa regalare un sorriso e condividere avventure indimenticabili: perché non fare il primo passo oggi?

L'estate è ormai alle porte e segna l'inizio di viaggi e giornate all'aperto, un periodo che va condiviso con i nostri amici a quattro zampe. Alcuni di questi però, si trovano all'interno di canili in attesa di incontrare la persona che vorrà condividere momenti speciali in loro compagnia.

