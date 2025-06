Bravata o avvertimento? Tre pallottole contro un’auto Caccia all’ignoto sparatore

una volta tanto, il silenzio è stato rotto da un atto che scuote la serenità di questa comunità. La caccia all’ignoto sparatore si apre, e con essa cresce il timore che dietro questa bravata o avvertimento potrebbe celarsi qualcosa di più oscuro. La domanda ora è: chi si nasconde dietro questi colpi e perché ha scelto proprio questa strada?

Viareggio, 5 giugno 2025 – Tre colpi in rapida successione. Nel cuore della notte. Tre colpi che hanno svegliato di soprassalto i residenti della zona. Erano tre spari, tre pallottole che una mano ancora ignota, attorno alle due della notte fra martedì e mercoledì ha rivolto contro un'auto in sosta in via Palestrina nei pressi dell'incrocio con l'Aurelia al quartiere Marco Polo. Una zona residenziale e storicamente tranquilla. Anche per questo un episodio ancor più inquietante su cui sono adesso al lavoro gli investigatori dei Carabinieri che hanno già svolto sul posto i sopralluoghi del caso.