Brambati netto | Chivu è la terza scelta dell’Inter! Poco da fare

L'Inter ha deciso: Cristian Chivu sarà il suo nuovo tassello, ma non tutti sono convinti della scelta. Massimo Brambati, ospite a TMW Radio, analizza la situazione di mercato dei nerazzurri, sottolineando come Chivu sia ormai la terza opzione dopo le delusioni di Inzaghi, Fabregas e Vieira. La strategia dell’Inter sembra in fase di definizione, ma sarà davvero quella giusta per il futuro?

L’Inter sembra abbia scelto ormai Cristian Chivu per il suo futuro. Massimo Brambati ne parla su TMW Radio aggiungendo qualcosa sul calciomercato. SCELTE – Massimo Brambati non è convinto proprio della decisione dei nerazzurri: « Chivu è la terza scelta dell’Inter, la prima era la riconferma di Inzaghi, che è andata a vuoto, poi c’era Fabregas e forse pure Vieira. Sono allenatori che non hanno l’esperienza di un’Inter che comunque è stata in lotta su tre fronti. C’è da sottolineare un fatto: quando un allenatore è sotto contratto, passi attraverso la società con cui sei sotto contratto, e se quella non apre alla cessione non c’è nulla da fare. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Brambati netto: «Chivu è la terza scelta dell’Inter! Poco da fare»

