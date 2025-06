Bradley Cooper ha preso posizione nel dibattito sulle infradito

Come un fulmine a ciel sereno, Bradley Cooper ha deciso di alzare la voce nel dibattito sulle infradito, creando scalpore tra appassionati e critici. Mentre un tempo erano il simbolo di spensieratezza estiva e jeans tempestati di diamantini, oggi il loro fascino si confronta con nuove tendenze e opinioni. Ma cosa è cambiato davvero? Scopriamo insieme come questa calzatura iconica abbia attraversato decenni e mode, lasciando il segno nel nostro modo di vivere l’estate.

Bradley Cooper, fortunatamente (o tristemente, a seconda della tua fede), è diventato famoso ben dopo l’epoca in cui si indossavano le infradito con jeans tempestati di diamantini e occhiali a visiera in discoteca. Nei giorni accaldati e intensi post-millennio, le infradito erano il must per i ragazzi abbronzati che, come i loro santi patroni di Jersey Shore, volevano «fare casino, impazzire» eccetera. Poi, come Ed Hardy, la crescita salariale e i programmi TV su gente che litiga nei locali, anche le infradito sono sparite alla fine degli anni 2000. Alcuni ne sono rimasti delusi. La maggior parte sollevata. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Bradley Cooper ha preso posizione nel dibattito sulle infradito

In A Star is Born, quello del 2018, Bradley Cooper dice a Lady Gaga che il talento è la cosa più comune del mondo e in effetti è vero, basta farsi un giro su qualunque social per trovare decine di persone di talento. Il difficile è trovare qualcuno che ha qualcosa

