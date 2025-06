Bradisismo due forti scosse all’alba

Al sorgere del sole, i Campi Flegrei sono stati scossi da due forti tremori, seguito da altre scosse più leggere. Un risveglio improvviso e preoccupante per i residenti di Puteoli, che ora attendono con ansia aggiornamenti sugli epicentri e la magnitudo. Il geologo Carlo Migliore ci spiega con chiarezza i meccanismi di rottura delle rocce in questa area vulcanica, un tema cruciale per la sicurezza e la comprensione del fenomeno.

Brusco risveglio per i residenti dei Campi Flegrei. Due forti scosse a distanza di pochi secondi e altre di minore intensità hanno dato il buongiorno ai puteolani. Si attendono aggiornamenti su epicentri e magnitudo. Il dottore in Scienze Geologiche Carlo Migliore ci spiega con molta chiarezza i meccanismi di rottura delle rocce nell'area dei Campi .

In questa notizia si parla di: Scosse Forti Bradisismo Alba

