Bracconieri alla spiaggia della Gaiola rubano 1000 ricci di mare | beccati dalla guardia costiera

Un nuovo allarme scuote la splendida cornice della spiaggia della Gaiola: bracconieri, intenti a rubare 1000 ricci di mare, sono stati intercettati dalla Guardia Costiera grazie alle telecamere di sorveglianza. Un'azione pronta e decisa per proteggere questo eccezionale tesoro naturale. La battaglia contro il bracconaggio continua: scopriamo come le forze dell’ordine si impegnano per salvaguardare il nostro patrimonio marino. Continua a leggere.

Raid di bracconieri nell'Area Marina Protetta della Gaiola. Sorpresi dalle telecamere e bloccati dalla Guardia Costiera. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Bracconieri Gaiola Guardia Costiera

Russia, la guardia costiera sperona così una barca di bracconieri - Due bracconieri del mare vengono affiancati e speronati da due navi vedetta della Guardia Costiera. Tentano la fuga ma non vanno lontani, una nave vedetta li punta dritti prendendoli in pieno. Da ilgazzettino.it

Comandante Guardia Costiera, risponderemo sempre a Sos - Il comandante generale della Guardia Costiera, l'ammiraglio Giovanni Pettorino, in un'intervista all'ANSA, cancella ogni dubbio su quale è e sarà il comportamento dei suoi uomini. "Lo facciamo ... Si legge su ansa.it

Guardia Costiera, salvati oltre 1.200 migranti - (ANSA) - ROMA, 11 MAR - La Guardia Costiera ha salvato, nelle ultime ore, oltre 1.200 migranti. Sono ancora in corso i soccorsi coordinati dal Centro Nazionale del Soccorso Marittimo della Guardia ... Come scrive ansa.it

GDF ROAN VIBO VALENTIA: BRACCONIERI SORPRESI A DEPRADARE RICCI DI MARE SEQUESTRATO IL PESCATO