Bracciante morto a 38 anni de Pascale | Convochiamo il tavolo per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

In un momento di grande dolore, la regione si unisce nel cordoglio per la tragica perdita del bracciante agricolo deceduto a soli 38 anni. La notizia ci ricorda l’importanza di rafforzare le misure di sicurezza nei luoghi di lavoro. Per questo, convochiamo urgentemente il tavolo sulla salute e sicurezza, affinché si possano adottare tutte le azioni necessarie a prevenire simili tragedie e tutelare chi lavora ogni giorno con dedizione.

"Desideriamo esprimere il piĂą sincero cordoglio, nostro e di tutta la comunitĂ regionale, alla famiglia del bracciante agricolo deceduto in un tragico incidente sul lavoro”. Così il presidente della Regione, Michele de Pascale e l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia, in merito alla. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Bracciante morto a 38 anni, de Pascale: "Convochiamo il tavolo per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro"

