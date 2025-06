botta e risposta fra pompei e natale sui maxischermi a montesilvano per la finale playoff del pescara

L’atmosfera si infiamma a Montesilvano, tra botta e risposta tra l’assessore Pompei e la consigliera Natale, sulla grande proiezione del match playoff Pescara-Ternana. Mentre le due figure si confrontano sulla scelta di installare il maxi schermo, la città si prepara a vivere un evento che va oltre il calcio, un momento di passione e identità. La sfida tra amministrazione e opposizione rivela quanto lo sport possa unire e dividere, lasciando tutti con un unico pensiero: come vivremo questa serata speciale?

