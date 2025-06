Bosnia-San Marino | le probabili formazioni

La sfida tra Bosnia e San Marino, valida per la terza giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2026, si prospetta un’occasione importante per i padroni di casa di consolidare la vetta del girone. Con due vittorie già conquistate, la Bosnia cerca continuità, mentre San Marino punta a sorprendere e raccogliere i primi punti. Scopriamo le probabili formazioni e le strategie di queste due squadre pronte a darsi battaglia sabato 7 giugno 2025 alle 15 allo stadio Bilino Polje.

Gara valida per la terza giornata del gruppo H di qualificazioni ai Mondiali 2026. I padroni di casa vogliono proseguire la loro corsa in vetta alla classifica contro un avversario che deve ancora raccogliere punti. Bosnia-San Marino si giocherà sabato 7 giugno 2025 alle ore 15 presso lo stadio Bilino Poljie BOSNIA-SAN MARINO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Le due vittorie contro Romania e Cipro hanno riacceso l’entusiamo tra i bosniaci che sognano la seconda qualificazione ad un Mondiale dopo quella del 2014. Sei punti che collocano la Nazionale di Barbarez in vetta al gruppo. Nulla da fare invece per San Marino, ancora ferma a o punti e conseguente ultimo posto in classifica. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com