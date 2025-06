Boscolo Intesa Sp | Circular economy act nel 2026

La rivoluzione verde sta prendendo forma: nel 2026, la Commissione europea lancerà il Circular Economy Act, un piano ambizioso per promuovere sostenibilità e economia circolare. Con azioni mirate e dettagliate, questo documento punta a ridefinire il nostro rapporto con le risorse, aprendo nuove opportunità per imprese e cittadini. Mentre i preparativi sono già in corso, ci attendiamo approcci innovativi e concreti che cambieranno il futuro dell’Europa e del mondo intero.

(Adnkronos) – "La Commissione europea presenterà il Circular economy act, un documento che vedrà la luce solo nel 2026 e che comprenderà una serie di azioni nel dettaglio pensate per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità ed economia circolare. La Commissione ci sta già lavorando ed è probabile che già a giugno venga aperta una public . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

