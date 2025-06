Borseggiatori a caccia di turisti in metro a Roma Nove gli arresti

A Roma, i borseggiatori si moltiplicano nelle aree più affollate, come metro, bus e strade turistiche, seminando insicurezza tra visitatori e cittadini. Negli ultimi due giorni, sono stati arrestati nove malviventi dalle forze dell’ordine, che continuano a pattugliare queste zone sensibili. La capitale si impegna a contrastare questa piaga: ma cosa si può fare per proteggersi? Ecco alcuni consigli utili per garantire la propria sicurezza durante gli spostamenti.

Bus, metro e anche strade maggiormente affollate da turisti e non. Luoghi, questi, che diventano terreni di caccia dei borseggiatori che imperversano a Roma. Negli ultimi due giorni sono stati 9 gli arresti da parte dei carabinieri. Borseggiatori scatenati in metro

Borseggiatori a caccia di turisti su metro e bus. Tredici arresti in due giorni

