Borse europee in calo dopo taglio Bce Milano resiste con Leonardo e Buzzi in crescita

Le Borse europee attraversano un momento di incertezza, scendendo dopo il taglio dei tassi deciso dalla BCE. Tuttavia, Milano si distingue con una performance positiva, trainata da Leonardo e Buzzi che segnano rispettivi +3,27% e +3,2%. La resilienza della piazza milanese suggerisce opportunitĂ di investimento, mentre le tensioni commerciali continueranno a influenzare i mercati nei prossimi mesi. L'indice...

Le Borse europee si indeboliscono dopo l'atteso taglio della Bce che ha portato i tassi al 2% mentre la Lagarde avverte che un'escalation dei dazi potrebbe frenare la crescita dell'area dell'euro. Francoforte cede lo 0,07%, Parigi lo 0,28%, Madrid lo 0,27% e Londra lo 0,16%. Tiene Milano (+0,11%) dove confermano la corsa Leonardo (+3,27%) e Buzzi (+3,2%) seguite dal buon passo delle banche. La prima è la Popolare di Sondrio (+2,1%). L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, lascia sul terreno un quarto di punto con le vendite che si concentrano sui titoli legati ai beni di consumo e ai servizi di pubblica utilitĂ .

In questa notizia si parla di: Borse Europee Taglio Milano

