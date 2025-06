Borse estive | 8 tendenze dalle sfilate P E 2025

L’arrivo della bella stagione invita a rinnovare il guardaroba, e le borse estive diventano protagoniste indiscusse delle tendenze P/E 2025. Dai modelli intrecciati di Bottega Veneta alle shopper in rete di Ferragamo, passando per le mini bag in vetro e gli eleganti manici in bambù di Gucci, ogni dettaglio riflette stile e innovazione. Scopri le otto tendenze più in voga e preparati a sfoggiare accessori irresistibili tutta l’estate!

L’avvicinarsi della bella stagione è l’occasione perfetta per aggiornare il proprio guardaroba con delle borse estive di tendenza. Ecco i modelli avvistati durante le sfilate PE 2025. Bottega Veneta punta tutto su borse intrecciate impreziosite da dettagli floreali in 3D, mentre Ferragamo porta in passerella delle shopper bag in rete combinate a un vestito coordinato. A seguire, borse con manico in bambù per Gucci e mini bag in vetro da Coperni. Tutti i look nel video di Amica.it, compresi quelli di Zimmermann, Chanel, Polo Ralph Lauren ed Ermanno Scervino. GUARDA LE FOTO Le borse intrecciate di tendenza quest’estate. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Borse estive: 8 tendenze dalle sfilate P/E 2025

