Borse asiatiche positive Seul in testa mentre Tokyo scende

Le borse asiatiche si mostrano cautamente positive, con Seul che guida la corsa (+1,3%) mentre Tokyo registra lievi perdite (-0,5%). Gli investitori restano in attesa delle decisioni della BCE e dei dati sul lavoro americani, mantenendo un atteggiamento prudente. In questo scenario di incertezza, i mercati globali rimangono in attesa di segnali che possano indirizzare il loro prossimo movimento, determinando così una fase di suspense e opportunità.

Borsa asiatiche cautamente positive con la maggior parte dei listini in rialzo frazionale ad accezione di Tokyo (-0,5%). Seul guida i progressi (+1,3%) distanziando Hong Kong (+0,6%) e Shenzhen (+0,4%) mentre sono poco mosse Shanghai (+0,1%) e Sydney (-0,03%). Fiacchi i future sull'Europa e su Wall Street con gli investitori alla finestra in attesa delle decisioni della Bce e dei dati americani sui sussidi di disoccupazione. Ritracciano leggermente i Treasury americani, i cui rendimenti salgono di un punto base al 4,36% dopo la corsa di ieri in scia alle scommesse, alimentate dalla debolezza dell'economia a stelle e strisce, di due tagli dei tassi da parte della Fed quest'anno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borse asiatiche positive, Seul in testa mentre Tokyo scende

Altri articoli sullo stesso argomento

Borse asiatiche deboli: prese di beneficio dopo accordo Usa-Cina, focus su tensioni globali - Le borse asiatiche si muovono al ribasso, risentendo delle prese di profitto dopo l'accordo tra Stati Uniti e Cina sui dazi.

Segui queste discussioni su X

Borse asiatiche in rialzo: corre il Kospi sudcoreano (+2%) dopo che il leader dell'opposizione Lee Jae-myung ha vinto le elezioni presidenziali. Nikkei+0,8%, Nifty50+0,2%, HSI+0,7%, Shanghai+0,4% Corea del Sud, l'inflazione a maggio scende Tweet live su X

Cina: a maggio si contrae a sorpresa la manifattura, le borse asiatiche tentano il rimbalzo https://msn.com/it-it/video/altro/cina-a-maggio-si-contrae-a-sorpresa-la-manifattura-le-borse-asiatiche-tentano-il-rimbalzo/vi-AA1FYvkY?ocid=spr_trending&businessverti Tweet live su X

Ne parlano su altre fonti

Positive aperture borse asiatiche dopo rialzo dei tassi Fed