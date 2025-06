Borsa asiatica | Seul in testa Tokyo in calo attesa per Bce e dati USA

Le borse asiatiche mostrano un cauto ottimismo, con Seul in testa e Tokyo leggermente in calo, mentre gli investitori rimangono in attesa delle prossime decisioni della BCE e dei dati chiave sugli sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti. La cautela domina i mercati europei e americani, pronti a reagire agli sviluppi macroeconomici. Mentre il panorama resta incerto, gli operatori si preparano a nuove mosse, consapevoli che l'attesa influenza profondamente le dinamiche globali.

Borsa asiatiche cautamente positive con la maggior parte dei listini in rialzo frazionale ad accezione di Tokyo (-0,5%). Seul guida i progressi (+1,3%) distanziando Hong Kong (+0,6%) e Shenzhen (+0,4%) mentre sono poco mosse Shanghai (+0,1%) e Sydney (-0,03%). Fiacchi i future sull'Europa e su Wall Street con gli investitori alla finestra in attesa delle decisioni della Bce e dei dati americani sui sussidi di disoccupazione. Ritracciano leggermente i Treasury americani, i cui rendimenti salgono di un punto base al 4,36% dopo la corsa di ieri in scia alle scommesse, alimentate dalla debolezza dell'economia a stelle e strisce, di due tagli dei tassi da parte della Fed quest'anno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa asiatica: Seul in testa, Tokyo in calo, attesa per Bce e dati USA

#ULTIMORA | #Borsa: Asia in rialzo, Europa alla prova dei dazi Tokyo +0,8%, Seul +2,5%, future Euro Stoxx 50 +0,3% - Ultima ora - http://Ansa.it - #ANSA Tweet live su X

Borse Ue, a Milano (-0,6%) male Buzzi e Diasorin. Wall Street chiude in rialzo https://ilsole24ore.com/art/borsa-asia-ottimista-i-tagli-tassi-banca-centrale-cinese-AHCk78c?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=1746 Tweet live su X

