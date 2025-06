Boom Napoli non solo Ndoye | che duello con la Roma

una vera macchina da guerra sul mercato, pronta a rafforzarsi in ogni reparto. Con Ndoye come obiettivo e una concorrenza agguerrita come la Roma, il club partenopeo si appresta a scrivere un nuovo capitolo di successo. La sfida è aperta: chi avrà la meglio tra le ambizioni azzurre e i colpi di scena della sessione estiva?

Il Napoli segue Ndoye, ma bisogna registrare anche un duello anche con la Roma. Il Napoli è davvero la squadra più scatenata in sede di calciomercato. Una volta ottenuta la vittoria del campionato, di fatto, Aurelio De Laurentiis vuole regalare ad Antonio Conte una squadra che sia ancora più forte per affrontare ben quattro competizioni: Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana. A dimostrazione di ciò, di fatto, il Napoli è vicinissimo a chiudere Kevin De Bruyne come primo colpo di questa sessione di calciomercato. Un altro nome in orbita partenopea è sicuramente Ndoye del Bologna.

Dan Ndoye, talentuoso esterno del Bologna, è tornato al centro dell'attenzione dopo l'interesse del Napoli, manifestato a gennaio.

