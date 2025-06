Boom Juve poker di colpi e scambio con il Milan | salti di gioia per i tifosi

L’aria in casa Juventus si fa sempre più electrizzante: un mercato caldo, scambi con il Milan e un poker di colpi in vista. I tifosi sono in fermento, speranzosi di assistere a una stagione ricca di successi e sorprese. La società punta forte su Tudor, pronto a rinforzare la squadra e affrontare con grinta le sfide del Mondiale per club, tra cui il temuto Manchester City. La prossima stagione si preannuncia tutta da vivere, con grandi ambizioni e nuovi protagonisti.

La Juve sembra molto attenta al mercato e in attesa di confermare Tudor sarebbe pronto ad una serie di colpi da novanta. In casa Juve la squadra già sta cominciando a prepararsi per il Mondiale per club dove i bianconeri dovranno fare i conti fin dall’inizio nel girone con il Manchester City di Pep Guardiola. L’orientamento della società è ad ogni modo di confermare Tudor anche per la prossima stagione e già lavora sul mercato per rinforzare la rosa. Mercato Juve, prosegue la linea giovane (Lapresse) TvPlay Vari nomi nel mirino, il club è già carico con Comolli e Chiellini in dirigenza e la società sta valutando diversi nomi molto interessanti, il club ha le idee chiare e vuole regalare al tecnico una squadra ancora più competitiva, reagendo cosi dopo le difficoltà degli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Boom Juve, poker di colpi e scambio con il Milan: salti di gioia per i tifosi

Altre letture consigliate

Ultimissime Juve LIVE: pronti tre colpi top per rilanciare le ambizioni scudetto, tutte le novità dall’infermeria - Rimanete con noi per le ultimissime sulla Juventus! Siamo pronti a rivelarvi tre colpi top per rilanciare le ambizioni scudetto e a fornirvi tutte le novità dall'infermeria.

Cosa riportano altre fonti

BOOM JUVE The first SUPER coup PLANNED by the new management