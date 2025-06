Boom di furti ad Albosaggia nel mirino le case Il sindaco chiede aiuto ai cittadini | Segnalate subito movimenti sospetti

difendere il nostro territorio e garantire la sicurezza di ciascuno. La coesione comunitaria è la chiave per contrastare i furti e preservare la tranquillità di Albosaggia. Insieme, possiamo fare la differenza.

Albosaggia (Sondrio), 5 giugno 2025 – “Segnalate immediatamente movimenti sospetti, persone non riconosciute o comportamenti insoliti nelle vicinanze delle abitazioni. Un dettaglio apparentemente trascurabile potrebbe essere decisivo. Meglio una segnalazione in più, che una in meno. Contattate senza esitazione i numeri di emergenza o rivolgetevi agli uffici comunali agli amministratori. Solo con la fattiva collaborazione di tutti possiamo difendere la sicurezza della nostra comunità”. Paura in paese . Firmato: Graziano Murada, sindaco di Albosaggia dove dopo quelli di quest’inverno e i due episodi della scorsa settimana i ladri sono tornati nel tardo pomeriggio di martedì. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it