Bono | in arrivo l’Ep Stories Of Surrender

Preparati a immergerti nell’universo di Bono con l’atteso EP “Stories Of Surrender”. Questo progetto speciale, che include tre brani live in tiratura limitata e già disponibile in digitale, accompagna il film omonimo ora su Apple TV+. Un’occasione unica per scoprire un lato più intimo e autentico dell’iconico artista irlandese. La musica e il cinema si incontrano in un’esperienza coinvolgente che non puoi perdere.

DUBLINO – Island Records ha annunciato i dettagli dell'Ep di Bono "Stories Of Surrender": un nuovo progetto con 3 brani live, stampato in Tiratura Limitata, uscito già in digitale per accompagnare l'acclamato film originale omonimo disponibile su Apple TV+. Il film "Bono: Stories of Surrender" è stato presentato recentemente in anteprima mondiale al Festival di

