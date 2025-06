bond made in bitcoin mosca si gioca il cripto asso

Mosca si tuffa nel mondo delle criptovalute, tra sorprese e rivoluzioni finanziarie. Dopo mesi di diffidenza, il Cremlino sembra aver cambiato rotta, abbracciando il cripto asso con decisioni sorprendenti. Sberbank, il colosso bancario statale, ha annunciato l’emissione delle sue prime obbligazioni legate al Bitcoin, segnando un nuovo capitolo nella storia delle finanze russe. Ma di che si tratta? I bond saranno ancorati al...

E pensare che per mesi era stato visto come una sorta di male assoluto. Poi però, al Cremlino, qualcosa deve essere cambiato, tanto da abbracciare la rivoluzione, se così la si può chiamare, delle criptomonete. Sberbank è la principale banca russa e, soprattutto, è estensione dello Stato che ne ha il pieno controllo. E, in queste ore, ha deciso di emettere le sue prime obbligazioni legate al Bitcoin. Di che si tratta? I bond saranno ancorati al prezzo della criptovaluta più famosa al mondo e al tasso di cambio dollarorublo. L'obbligazione, riservata per il momento a un numero limitato di investitori, permetterà di ottenere a Sberbank guadagni basati su due fattori principali.