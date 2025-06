Bologna | riaperture e nuove variazioni dei cantieri

Bologna si rinnova con importanti riaperture e nuove variazioni nei cantieri, segno di un costante impegno per migliorare la città. L’incrocio di Cavalieri Ducati è stato finalmente liberato, mentre i lavori proseguono in Indipendenza e Stalingrado, insieme a modifiche nei cantieri di piazza dell’Unità, Corticella e San Donato. Questi interventi rappresentano una svolta concreta per il tessuto urbano, rendendo Bologna sempre più vivibile e dinamica.

🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bologna: riaperture e nuove variazioni dei cantieri

