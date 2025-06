Bollette del gas nuovi aumenti in vista anche per i vulnerabili E non è finita | Vero banco di prova dopo l’estate

Vero banco di prova per le famiglie italiane, le bollette del gas continuano a salire, anche per i più vulnerabili. Dopo l’estate, i prezzi della materia prima hanno registrato un lieve aumento, certificato da Arera, l’autorità di regolazione. A maggio 2025, il costo è cresciuto dello 0,1% rispetto ad aprile, ma le prospettive non sono rosee: la sfida di contenere i rincari è ancora tutta da affrontare.

