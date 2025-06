boisson montepremi record al roland garros 2025 quanto ha guadagnato

Lois Boisson, talento emergente del tennis francese, si prepara a scrivere una nuova pagina della sua carriera alla semifinale di Roland Garros 2025. Conosciuta per il suo spirito combattivo e un percorso sorprendente, la giovane promessa sfida Coco Gauff in una sfida che potrebbe consacrarla nel mondo dello sport. La sua storia è un esempio di determinazione e sogni che diventano realtà : quanto ha guadagnato finora questa avventura straordinaria?

(Adnkronos) – Lois Boisson si prepara a scendere in campo nella semifinale del Roland Garros 2025. La tennista francese sfida oggi, giovedì 5 giugno, la statunitense Coco Gauff per raggiungere un’incredibile finale allo Slam parigino, dove troverebbe la vincente della sfida tra Aryna Sabalenka e Iga Swiatek. Arrivata nel tabellone principale grazie a una wild card, Boisson attualmente ricopre 361esima posizione nel ranking Wta, condizione che rende ancora più straordinaria la sua impresa e arriva a toccare guadagni mai sfiorati in carriera. Nel suo percorso al Roland Garros ha eliminato Jessica Pegula, numero tre del mondo, agli ottavi di finale e Mirra Andreeva, sesta della classifica generale Wta ai quarti. 🔗 Leggi su Seriea24.it