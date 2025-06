Boban avvisa la Juventus | "Comolli? I dati da soli non bastano ci vuole fiuto e bisogna vedere i calciatori"

Zvonimir Boban, ex stella del Milan e attuale presidente della Dinamo Zagabria, mette in guardia la Juventus: i dati non sono sufficienti, serve anche il fiuto nel valutare i calciatori. La sua esperienza di campo e in panchina sottolinea che intuizione e occhio clinico fanno la differenza sul mercato. Un avvertimento che invita a riflettere: nel calcio come nella vita, non tutto si misura con i numeri.

Zvonimir Boban, ex stella del Milan e attuale presidente della Dinamo Zagabria, nonchè commentatore televisivo, dai microfoni di Sky Tg 24 Live. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Boban avvisa la Juve dopo l’arrivo di Comolli: “Rischia di non andare da nessuna parte, questo è calcio” - Zvonimir Boban non ha dubbi: l'arrivo di Comolli come direttore generale potrebbe non essere la svolta sperata per la Juventus.

