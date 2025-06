Boato improvviso nuova scossa di terremoto in Italia | tanta paura tra gli abitanti

Un boato improvviso ha scuotuto il cuore dell’Italia, causando paura e sgomento tra gli abitanti. La scossa di terremoto di oggi, giovedì 5 giugno, si è fatta sentire con intensità in diverse zone abitate, spingendo molti a lasciare le proprie case in fretta e furia. Mentre sui social si moltiplicano le testimonianze, le autorità sono già al lavoro per valutare i danni e rassicurare la popolazione. La scossa è arrivata...

Una nuova scossa di terremoto è stata avvertita nel pomeriggio di oggi, giovedì 5 giugno, generando apprensione tra i cittadini. L'evento sismico, piuttosto intenso, ha fatto tremare la terra in diverse aree abitate, spingendo molte persone ad abbandonare le proprie case per strada, spaventate dal fenomeno. Anche sui social si sono moltiplicate le segnalazioni, mentre le autorità hanno avviato subito le verifiche di rito. La scossa è arrivata dopo una giornata già contrassegnata da movimenti sismici, inserendosi in una sequenza che ha continuato ad alimentare l'allerta e l'inquietudine in una zona del Paese che da tempo convive con il rischio geologico.

