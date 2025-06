Blitz nella sede dell’Inter ma occhio alla Juve | il piano per Donnarumma

Un blitz nella sede dell’Inter scuote il calcio italiano, mentre la Juventus prepara il grande piano per Donnarumma. Il portiere della Nazionale, campione d’Europa con il PSG, potrebbe lasciare Parigi senza rinnovo e aprire un nuovo capitolo di mercato. Con Comolli al timone e un’era post-Giuntoli, la Continassa si prepara a rivoluzionare la propria strategia: il futuro di Donnarumma potrebbe essere più vicino di quanto sembri. La sfida è aperta, e tutto può succedere.

Il portiere della Nazionale e neocampione d'Europa potrebbe lasciare il PSG senza il rinnovo di contratto La Juventus riparte da Comolli dopo la separazione con Giuntoli a capo dell'area tecnica. John Elkann ha deciso di rivoluzionare la dirigenza della Continassa dopo l'ultima stagione, salvata dalla qualificazione in Champions League conquistata per il rotto della cuffia. Gianluigi Donnarumma (LaPresse) – Calciomercato.it Primo giorno ufficiale ieri nel quartier generale bianconero per Comolli, che sarà affiancato da Giorgio Chiellini in attesa del possibile inserimento di un nuovo Direttore sportivo.