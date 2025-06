Blitz in macelleria sequestrati 35 chili di merce

Sequestrati 35 chili di prodotti privi di etichettatura corretta durante un blitz nella zona di Mondolfo. Carne, salumi, formaggi e sughi pronti sono stati trovati messi in vendita senza indicazioni sulla loro origine, mettendo a rischio la sicurezza dei consumatori. I militari del Nas e gli ispettori sanitari hanno garantito che azioni come questa siano fondamentali per tutelare la salute pubblica e assicurare la trasparenza nel settore alimentare.

Carne, salumi, formaggi e sughi pronti messi in vendita senza alcuna indicazione sulla loro origine. È quanto hanno scoperto i militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas), guidati dal comandante regionale Alfredo Russo, insieme agli ispettori del Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro Urbino, nel corso di un’ispezione in una macelleria nel territorio del Comune di Mondolfo. Un controllo mirato, inserito nell’ambito delle verifiche sulla cosiddetta "filiera della carne", che ha portato al sequestro amministrativo di circa 35 chili di prodotti alimentari irregolari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Blitz in macelleria, sequestrati 35 chili di merce

