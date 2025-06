Blitz dell' Esercito a Torino | crack nascosto nei contatori arrestate due persone dopo le perquisizioni

Un’imponente operazione dell’esercito a Torino svela un traffico illecito di droga, con arresti e perquisizioni che hanno portato alla scoperta di sostanze stupefacenti nascoste in modo ingegnoso. Due stranieri sono finiti in manette, smascherando un giro di spaccio radicato nella città. La scoperta evidenzia ancora una volta l’efficacia delle forze dell’ordine nel combattere il crimine e garantire la sicurezza dei cittadini.

Due stranieri arrestati a Torino per spaccio di droga. La Polizia ha scoperto marijuana e crack nascosti in casa e contatore. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Blitz dell'Esercito a Torino: crack nascosto nei contatori, arrestate due persone dopo le perquisizioni

In questa notizia si parla di: Torino Crack Blitz Esercito

Bambini abbandonati in casa in mezzo alle pipe per il crack a Torino Parella, la madre ha contattato i carabinieri: "Non torno, meglio così per tutti" - In un inquietante episodio di degrado a Torino Parella, due bambini di uno e quattro anni sono stati trovati abbandonati in un appartamento sporco, circondati da materiale per il crack.

Blitz dell'Esercito a Torino: crack nascosto nei contatori, arrestate due persone dopo le perquisizioni - Due stranieri arrestati a Torino per spaccio di droga. La Polizia ha scoperto marijuana e crack nascosti in casa e contatore. Lo riporta virgilio.it

Torino, blitz anti-droga: sequestrati 600 grammi di stupefacenti, due arresti - Un’operazione mirata della Polizia di Stato, con il supporto dell’ Esercito Italiano, ha portato a due arresti e al sequestro di oltre 600 grammi di sostanze stupefacenti nel quartiere Barriera di Mil ... Riporta giornalelavoce.it

La polizia sequestra 600 grammi di marijuana e crack a Torino - La polizia del commissariato Barriera di Milano a Torino, con personale dell'Esercito, ha arrestato, durante un servizio straordinario del controllo del territorio, due cittadini stranieri di 40 e 23 ... Segnala ansa.it

TORINO: blitz della Polizia a Barriera di Milano! Sequestrate oltre 1000 dosi di cocaina