bircolotti mossiere tris la riconferma per il palio

di Laura Lucente CASTIGLION FIORENTINO Non c’è due senza tre. Bircolotti nuovamente Mossiere a Siena. Dopo mesi di voci che si rincorrevano, con la delibera del comune di Siena, è arrivata l’ufficialitĂ . La sua riconferma al Palio del mese di luglio, quello dedicato alla Madonna di Provenzano, è arrivata nel giorno dell’estrazione delle contrade partecipanti alla Carriera del 2 luglio. I Capitani, seguendo l’articolo 30 del regolamento, hanno comunicato all’amministrazione comunale, nella persona del Sindaco Nicoletta Fabio, la proposta di nomina di Renato Bircolotti come Mossiere per la Carriera di luglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it