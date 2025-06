Biologa cinese arrestata per il fungo patogeno le carte dell’Fbi | Prese soldi dalla Cina E lavorava da anni in università Usa

Una incredibile spy story si svela tra le mura dell’Università del Michigan: Yunqing Jian, biologa cinese di 33 anni, e il suo fidanzato Zunyong Liu, fermato con colture di un potente fungo patogeno. Tra tradimenti, denaro e segreti scientifici, questa vicenda rivela un intreccio di spionaggio internazionale che mette sotto pressione il mondo accademico e la sicurezza degli Stati Uniti. Ma cosa nascondono davvero le loro ricerche e quali sono le conseguenze di questa operazione clandestina?

La spy story perfetta. Da una parte c’è Yunqing Jian, 33enne biologa cinese che lavora all’Università del Michigan. Dall’altro c’è Zunyong Liu, il suo fidanzato 34enne, anch’egli ricercatore, fermato all’aeroporto di Detroit il 27 luglio 2024 con nella valigia alcune colture di Fusarium graminearum, agente patogeno noto come “scabbia del grano” che attacca e distrugge le culture di frumento. Hanno studiato in Cina, in patria le loro ricerche sono state finanziate dalle autorità di Pechino e ora sono finiti nelle maglie della giustizia degli Stati Uniti con l’accusa di cospirazione. Nel pieno della guerra che Donald Trump sta conducendo contro gli stranieri che studiano nelle università americane e delle trattative tra Washington e Pechino sui dazi commerciali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it